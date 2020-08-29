روسيا تسجل 4941 إصابة و111 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/29 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت روسيا السبت 4941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا عن 4829 في اليوم السابق، و111 وفاة جديدة مقابل 110 أمس، لتبلغ الحصيلة 985346 إصابة و17025 وفاة.

يتبع..

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