انخفاض طفيف في الدولار والذهب يتمسك بمكاسبه في كوردستان

2020/08/29 | 11:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر صرف الدولار في أسواق إقليم كوردستان اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً

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