2020/08/29 | 11:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون هذه آخر موجات الحر التي شهدها إقليم كوردستان والعراق عموماً في الأسابيع القليلة الماضية، كما يتوقع خبراء الطقس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد تكون الأخيرة.. موجة حر جديدة تضرب إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد تكون الأخيرة.. موجة حر جديدة تضرب إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).