كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية

2020/08/29 | 11:07 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب ويمبلي؛ لمتابعة المباراة المرتقبة بين ليفربول وآرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية بإنجلترا.





وستكون المباراة افتتاح الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، بعد أسابيع من نهاية الموسم المنقضي، وتجمع ليفربول بطل الدوري بالموسم الماضي وآرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 6:30 بتوقيت بغداد.

وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق علي محمد علي.

ماذا يقول التاريخ؟

حصل آرسنال على لقب كأس الدرع الخيرية 14 مرة طوال تاريخه كان آخرها عام 2017.

ونجح ليفربول في حصد اللقب 10 مرات آخرها عام 2006.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز آرسنال يوم 15 يوليو الماضي بالدوري، وقبلها تفوق ليفربول في عدة لقاءات بشكل واضح.

وفاز ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال في اللقاء الوحيد الذي واجه خلاله ليفربول، وهي المواجهة الوحيدة أمام يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي لعب ضد آرسنال 15 مرة وفاز 7 مرات وتعادل 4 لقاءات وخسر مثلها.

آرسنال..



وثورة آرتيتا

يسعى آرسنال لمواصلة إنجازاته وتحقيق الفوز على حساب ليفربول، خاصة أن الغانرز اختتم الموسم الماضي بشكل جيد بحصد لقب كأس الاتحاد، مع ثورة فنية قادها المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا.

وقال آرتيتا قبل المباراة إنه يحترم ليفربول، وينتظر مواجهة قوية وصعبة لحصد بطولة جديدة في بداية موسم مليء بالتحديات.

ويغيب عن آرسنال مدافعه بابلو ماري وكالوم تشامبيرس وغابريل مارتينيلي وشكودران موستافي للإصابات، بينما يعتمد آرتيتا على طريقة 3/4/3 بوجود الحارس بيرند لينو، وأمامه ثلاثي خط الدفاع دافيد لويز وويليام ساليبا العائد من الإعارة إلى سانت إيتيان الفرنسي وكيران تيرني.

ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا وبجواره لوكاس توريرا، ويمينا سيدريك سواريس، ويسارا نيلس مايتلان، بينما يقود خط الهجوم بيير إيمريك أوباميانغ مع ألكسندر لاكازيت ونيكولاس بيبي.

ليفربول..



وتحدٍ جديد مع كلوب

يخوض ليفربول تحديا جديدا مع مدربه الألماني يورغن كلوب، بعدما اقتنص لقب دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الإنجليزي، وصنع فريقا مبهرا في المواسم الأخيرة.

ويأمل كلوب إعادة كأس الدرع الخيرية لأحضان الريدز بعد غياب طويل، ولكن المدرب الألماني أكد قبل المواجهة أنه سيأخذها بمحمل الجد؛ لأنها بطولة وليست مباراة تحضيرية ضمن فترة الإعداد للدوري، وسيلعب الفريق بكل طاقته للفوز.

ويغيب عن ليفربول لاعبه أليكس تشامبرلين للإصابة، كما تحيط الشكوك بجاهزية اللاعب ترينت أرنولد للإصابة، بينما يعتمد كلوب على طريقة 4/3/3 بوجود الحارس أليسون باكير، وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان دايك وجوزيف غوميز، ويمينا الصاعد نيكو ويليامز، ويسارا أندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو، وبجواره نابي كيتا والصاعد كورتيس جونيس، وفي الهجوم الثلاثي المعتاد محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

محمد المرسومي

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