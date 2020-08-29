الاستخبارات تعتقل أحد المخبرين السريين لداعش الارهابي في كركوك

2020/08/29 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على أحد المخبرين السريين لتنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلتقه “تقدم”، “بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية لعملة مخبر سري للدواعش”.

وأوضحت ان “المخبر اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة بتحركاتهم وأماكن تواجدهم مقابل اعطائه مبالغ مالية على ذلك”، مبينة أنه “تم تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية”.

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