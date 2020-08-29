2020/08/29 | 11:08 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تصعد من نشاطاتها الخبيثة باليمن بعد اطباق الحصار على اخر معقل للعدوان السعودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/29 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تصعد من نشاطاتها الخبيثة باليمن بعد اطباق الحصار على اخر معقل للعدوان السعودي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تصعد من نشاطاتها الخبيثة باليمن بعد اطباق الحصار على اخر معقل للعدوان السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).