صادقون النيابية: ثلاثة إجراءات للرد على الاعتداءات التركية

2020/08/29 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، أن هناك ثلاثة إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها للرد على الاعتداءات التركية.

وقال عضو الكتلة النائب فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الحكومة مطالبة باتخاذ ثلاثة إجراءات ،هي إيقاف النشاط التجاري مع الجانب التركي، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، وسحب السفير العراقي من تركيا"، لافتاً إلى أن"تكرار الاعتداءات يجب أن يواجه من قبل الجانب العراقي بإجراءات دبلوماسية واقتصادية".

وأضاف الفتلاوي أن"تكرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية انتهاك صارم ،ويجب أن يكون هنالك رد فعل قوي من الحكومة والبرلمان"، مشيراً إلى أن"كتلته طالبت أكثر من مرة بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد ملا طلال قد أكد في وقت سابق رفض الحكومة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وقال ملا طلال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين"، مطالباً بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

وأضاف أن"الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".

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