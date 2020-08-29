الاستيطان يواصل زحفه وسط تصاعد عمليات هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين في مختلف المناطق - مديحه الأعرج

2020/08/29 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 22/8/2020-28/8/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتناقلت اوساط سياسية وإعلامية الاسبوع الماضي أخبارا تفيد بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جمد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن ، ولم يمنح تصاريح لتوسيع الاستيطان منذ اكثر من ستة أشهر .



وفي الحقيقة فإن ما يجري تسريبة هو جزء من المناورا ......





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