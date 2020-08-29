2020/08/29 | 11:18 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 أغسطس 2020 | 11:16 صباحاً | عدد القراءات : 2

وزير النقل يصل الى كربلاء للإشراف على خطة نقل الزائرين

اعلنت وزارة النقل، ان وزيرها ناصر حسين بندر الشبلي وصل اليوم الى محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان فور وصوله باعضاء غرفة عمليات الوزارة بحضور الوكيل الاداري سلمان البهادلي للاشراف على الخطة الخدمية في تفويج الوافدين الى كربلاء المقدسة".

واكد الشبلي ان "الوزارة استنفرت كافة جهودها لخدمة الزائرين لضمان انسيابية عملية النقل حيث اعدت خطة لنقل الزائرين تتضمن تسيير 15 قطارا من بغداد والبصرة الى مدينة كربلاء المقدسة وبالعكس، وتوفير 450 حافلة، واعداد كبيرة من مركبات النقل الخاص، بالاضافة الى الجهد الاحتياطي لكافة تشكيلات الوزارة

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