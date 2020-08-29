أبل توجه ضربة قاصمة للشركة المطورة للعبة

2020/08/29 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت شركة "آبل" الجمعة حساب "إبيك غايمز"، ما يحرم الشركة المطورة لـ"فورتنايت" من القدرة على تطوير تطبيقات لمستخدمي "آي فون" وغيرها من منتجات المجموعة الأميركية العملاقة التي حظرت أخيرا التطبيق الخاص بلعبة الفيديو الشهيرة.

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