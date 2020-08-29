اقتصادياً.. ما هي الفوائد “الفورية” لمانشستر سيتي من ضم ميسي؟

2020/08/29 | 11:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تشير أغلب التوقعات إلى قرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وطالب اللاعب بحسب الصحف الأوروبية بالخروج من نادي برشلونة عقب الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.

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وعلى الرغم من الفوائد الرياضية التي سيجنيها النادي الإنجليزي، إلا أنه سيستفيد اقتصادياً من اللاعب.

يقول الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد في تغريدة على تويتر تابعتها “يس عراق” إن “مان سيتي سيضمن نتائج فورية لو تعاقد مع ميسي”.

ويوضح أن هذه النتائج هي : تقدمه للمركز السابع أو السادس من حيث بيع القمصان (الآن عاشر)

– تكسر سيتي جروب حاجز 5 مليار دولار قيمة تجارية.

– زيادة متابعي النادي 2 مليون خلال 48 ساعة من الإعلان، ومضاعفة أرقامه بعد سنة.

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