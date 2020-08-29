واشنطن تعلن رسمياً عن أول تحرك لخفض عدد القوات الأميركية في العراق

2020/08/29 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رسميا، بدء خفض عديد القوات الأميركية في العراق، بالتنسيق مع الحكومة العراقية.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماك نولتي، في تصريحات تابعها "ناس"، (29 آب 2020)، أن قرار التخفيض جاء "بعد التقدم الذي حققناه في الحرب على داعش".

ويجري تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، خطة تقليل أعداد القوات الأميركية في العراق، بناءً على تصريحات مسؤولين أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

وقال المسؤولون الأميركيون للصحيفة، الجمعة 28 آب 2020، إن الولايات المتحدة الأميركية ستخفض عدد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريباً.

وبحسب المسؤولين الأميركيين فإن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قررت تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق إلى حوالي 3500 جندي.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن البنتاغون سيخفض القوات الأميركية بنحو الثلث خلال الشهرين إلى ثلاثة أشهر القادمة.

في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه قوله، إن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، وذلك بعد تعهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بتخفيض القوات.

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