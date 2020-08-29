2020/08/29 | 11:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يندد بـ"احتجاجات الخميس": مجموعة بلطجية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يندد بـ"احتجاجات الخميس": مجموعة بلطجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).