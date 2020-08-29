2020/08/29 | 11:32 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة ارشيفية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يندد بـ"احتجاجات الخميس": مجموعة بلطجية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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