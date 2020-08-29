الصناعة: لدينا خطوط إنتاجية متنوعة لتجميع السيارات محلياً

2020/08/29 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - نمير علي الحسون

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، أن لديها خطوط إنتاجية متنوعة لتجميع السيارات محلياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات لديها عدد من المعامل والخطوط الإنتاجية المتنوعة ،التي تقوم بتجميع مختلف السيارات"، لافتاً إلى أن"الشركة تمتلك الخبرات الفنية والهندسية ،وأنها قامت بتجميع أنواع سيارات الصالون ، ومنها (السايبا ، وطيبة ، والبيجو) وغيرها ، وتمت المباشرة أيضاً بتجميع سيارات من نوع بايت 25 ، وسيارات الشيري تيكو الصينية الصنع".

وأضاف الصافي أن"السيارات التي تقوم الشركة بتجميعها تعد من السيارات المتميزة وذات مواصفات عالية ، وأن لدى الشركة منتجات جاهزة للتسويق في الوقت الحالي ، تضم نحو 100 شاحنة مختلفة الأنواع والاستخدام"، مشيراً إلى"وجود سيارات إسعاف لدى الشركة يصل عددها إلى 32 سيارة ، وهي من نوع رينو تم تجهيزها بالمعدات الألمانية".

وتابع أنه "يتم حالياً تجميع شاحنات فولفو وكابسات النفايات من نوع أزوز ، بعد وصول إجزاء من مكوناتها إلى الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات"، مبيناً أنه "من المؤمل أن يتم قريباً تجميع سيارات من نوع ( كيا ) في الشركة ".

ودعا الصافي إلى "ضرورة تعاون جميع وزارات الدولة مع الشركة العامة لصناعةالسيارات والمعدات عبر اقتناء السيارات التي يتم تجميعها في الشركة "، مؤكداً أن "إقبال الوزارات على شراء السيارات من الشركة العامة لصناعة السيارات من شأنه تشجيع المنتج المحلي وضمان عدم إنفاق الأموال خارج العراق من أجل الاستيراد ، إضافة إلى كونه يدفع الشركة إلى مضاعفة إنتاجها عبر فتح خطوط إنتاجية أخرى وجلب مكائن جديدة وتوفير فرص عمل جديدة".

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