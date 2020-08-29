مجموع الضدين متواجد في ثالث - حسام الدين مسعد

2020/08/29 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد قراءة بحثيه في نص (أزيز)للكاتب العراقي عمار نعمه جابر.««««««««««««««««««»»»إن المنطق الجدلي يري التناقضات كتعاضضات مثمرة للأفكار يمكن من خلالها الوصول الي حقيقة أعلي عن «طريق الجمعية»والجمعية هي إتحاد فكرتين متناقضتين ظاهريا او إتحاد الفكره والفكرة المضاده في كل موحد .



هذا ما اشتغل عليه عمار نعمه جابر في نصه (أزيز )بين فكرتين متضادتين هما "الفعلي" و"المثالي"بين (النسخة المثالي ......





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