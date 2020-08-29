بغداد تحدد سعر امبير المولدات وساعات التشغيل لشهر ايلول المقبل

2020/08/29 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت محافظة بغداد، عن تحديد سعر امبير المولدات الاهلية وساعات التشغيل لشهر ايلول المقبل للمولدات الحكومية والاهلية.

وقالت المحافظة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه تقرر ان يكون سعر الامبير بالنسبة للتشغيل العادي من الساعة (١٢) ظهرا وحتى الساعة (٥) صباحا (٨) الاف دينار، في حين سيكون سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية (١٢) الف دينار.

موضحة ان صلاحية رؤساء الوحدات الادارية حددت بالسماح بزيادة (١٠٠٠) الف دينار فقط بالنسبة للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

وطالبت المحافظة رؤساء الوحدات الادارية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وخاصة جهاز الامن الوطني والجهات القضائية في اعلامهم بالمخالفين ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

داعية في الوقت ذاته رؤوساء الوحدات الادارية الى مخاطبة وابلاغ المحافظة لغرض المتابعة والتنسيق في حالة عدم تعاون الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المولدات المخالفين.

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