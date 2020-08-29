2020/08/29 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، أن هناك ثلاثة إجراءات بإمكان الحكومة اتخاذها للرد على الاعتداءات التركية.وقال عضو الكتلة النائب فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”الحكومة مطالبة باتخاذ ثلاثة إجراءات ،هي إيقاف النشاط التجاري مع الجانب التركي، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، وسحب السفير العراقي من تركيا”، لافتاً إلى أن”تكرار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون النيابية تكشف عن وجود ثلاثة إجراءات للرد على الاعتداءات التركية المركز الخبري الوطني.

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