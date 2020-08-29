الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

2020/08/29 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

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