البصرة.. القوات الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى

2020/08/29 | 11:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة أفاد مصدر أمني، السبت، بان القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى في محافظة البصرة.وقال المصدر في حديث لـ/أين نيوز/، إن "القوات في محافظة البصرة دخلت حالة الإنذار ابتداء من صباح اليوم السبت ولغاية الأول من أيلول المقبل".واضاف، ان"حالة الانذار جاءت، حسب الأوامر الصادرة من القيادات العليا ودون معرفة الأسباب".وتعيش البصرة خروقات امنية ونزاعات عشائرية تتجدد، فيما كشفت مصادر امنية عن وصول قوات من جهاز مكافحة الارهاب الى المحافظة للبدء بعملية فرض القانون.

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