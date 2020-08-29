2020/08/29 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن استنفاراً أمنياً في خانقين بعد مقتل مسؤول المدفعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن استنفاراً أمنياً في خانقين بعد مقتل مسؤول المدفعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).