2020/08/29 | 12:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم التاسع على التوالي ما تزال مواكب العزاء متواصلةً بتأدية طقوسها العاشورائيّة، التي اعتادت على إحيائها منذ مئات السنين، وسط إجراءاتٍ احترازيّة وو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يواصلون احياء مراسم عاشوراء وسط نشر فرق للتعقيم والإرشاد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يواصلون احياء مراسم عاشوراء وسط نشر فرق للتعقيم والإرشاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).