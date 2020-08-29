بالفيديو.. اعتداء جديد على طبيب في النجف

2020/08/29 | 12:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} اعتدى مواطنون على طبيب داخل عيادته الخاصة في النجف الاشرف.





وتأتي هذه الحادثة بعد نحو ٢٤ ساعة من قيام عدة أشخاص بالاعتداء على مدير مستشفى الأمل في المحافظة.

محمد المرسومي

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