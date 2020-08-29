بالفيديو.. عوائل حي حطين يناشدون القوات الامنية بسبب محال بيع الخمر

2020/08/29 | 12:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ناشد عوائل في منطقة حي حطين / شارع السفارات وسط بغداد القوات الامنية بالتدخل بسبب محال بيع المشروبات التي تنتشر حتى في ايام شهر محرم الحرام.





محمد المرسومي

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