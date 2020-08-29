الديمقراطي الكردستاني: خياران أمام مجلس النواب لحسم قانون المحكمة الاتحادية

2020/08/29 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية ، اليوم السبت، أن إقرار بعض القوانين سيسهم في حلّ المشاكل بين الإقليم والمركز.

وقالت رئيس الكتلة فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أمام مجلس النواب خيارين اثنين لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، أما بتعديل القانون أو تشريع قانون جديد ،وهذا يحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء النواب"، مؤكدة أن"المحكمة الاتحادية مختلَّة النصاب، وذلك لتقاعد أحد أعضائها التسعة".

وفي ما يتعلق بالقوانين العالقة أشارت صبري إلى أن"القوى الكردستانية تحاول جاهدة إقرار بعض القوانين ،لأنها ستدخل ضمن الحلول لكل المشاكل العالقة منذ سنين".

وأضافت أن"من بين هذه القوانين ،قانون النفط والغاز ،الذي يحتاج إلى اتفاق واضح وفهم مشترك لبنود المواد الدستورية"، داعية " الحكومة الاتحادية والإقليم إلى الاتفاق على هذا القانون بالتنسيق مع جميع القوى السياسية ،ومنها الكردستانية".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد قد أكد يوم أمس الجمعة ،أن وفداً من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد قريباً ،لاستكمال الحوارات.

وقال الحداد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وفد الإقليم سيناقش مع الحكومة الاتحادية ثلاثة ملفات مهمة"، لافتاً إلى أن"هذه الملفات هي حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة المقبلة ،ومسائل النفط والمنافذ الحدودية".

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