ترامب: الأمريكيون يريدون ابنتي إيفانكا رئيسة عليهم!

2020/08/29 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمريكيين يريدون أن تكون ابنته إيفانكا أول رئيسة على مستوى البلاد.وقال ترامب في حشد انتخابي في ولاية نيوهامبشر، إنه يأمل في أن تصل سيدة إلى رئاسة البلاد للمرة الأولى في التاريخ، لكن رفض أن تكون هذه السيدة كامالا هاريس، نائبة جو بايدن منافسه على كرسي الرئاسة.وأضاف: “هل ستكون هاريس رئيستكم؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد.



كما تعلمون فإنها غير مؤهلة”.وتابع: “جميعهم يهتفون نريد إيفانكا”.وينتظر الأمريكيون الثالث من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل للاختيار بين بايدن وترامب الذي يسعى إلى كسب ولاية ثانية تمتد لأربع سنوات إضافية.



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