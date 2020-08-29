يسرا البريطانية (10) - احمد جمعة

2020/08/29 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة [لاذت عينيها بالفرار عن مواجهة ضابط الجوازات، تركت الأوراق الممزقة مع الجواز المتهرئ من قبضة يدها اللزجة بالعرق، رغم برودة الجو في القاعة الواسعة، كانت كالمختطفة تحوم عينيها في أرجاء المكان المكتظ بالجنسيات المختلفة، لا أحد يراقب الآخر الكل مشغول بتدبير أموره، شعرت بدوار وانتابتها نوبة ذعر فجأة خشية أن تتقيأ على كونتر الجوازات أمام الملأ، شغلت ذهنها بالأفكار البعيدة عن القاعة الهائلة المكتنزة بالب ......





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