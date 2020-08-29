الجنس الإجباري في المجتمع الغربي - نبيل علال

2020/08/29 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_علال مع انفجار الثورة الجنسية بداية الستينيات تغيرت نظرة المجتمع الغربي للجنس بشكل كبير والتي ظهرت في الدعوة إلى التحرر الجنسي وحرية المرأة وجنسانيتها وظهور حركة وحقوق المثليين وتزامن ذلك مع صناعة حبوب منع الحمل وتكنولوجيا التلفاز وظهور الإعلام الجديد كل هذا ساهم في تأصل أفكار ومفاهيم جديدة حول الجنس، ما هي هذه التغيرات أو الأفكار التي فرضت نفسها داخل المجتمع الغربي وكيف كانت نتائجها على اللاجنسيين بال ......





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