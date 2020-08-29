إلى دعاة التّغريب والنيوليبراليّة - محمد ماجد ديُوب

2020/08/29 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_ماجد_ديُوب استحالة فصل الحداثة الاوروبية عن الاستعمارحوار مع رامون غروسفوغل: عن استحالة فصل الحداثة الأورومركزية عن الاستعمار - ترجمة: البشير عبد السلامأدار الحوار: فرانسيسكو فرينانديز*** لماذا تعتقد أن الحداثة وُلدت في مسار استعماري ؟– هذا موضوع يطول شرحه ، لأن له أبعاد كثيرة ، ليس فقط – إن شئنا القول – على مستوى البُعد المؤسساتي، بل ثمة أبعاد روحية ، ابستيمولوجية ، بيداغوجية ، ا ......





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