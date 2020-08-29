وزارة الداخلية تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه

2020/08/29 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.

مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن، أكد في بيان أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزير الداخلية عثمان الغانمي من منصبه، هي أخبار مغرضة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن الغانمي يمارس عمله بشكل مستمر وفق خطط الوزارة الاستراتيجية للمستقبل القريب والبعيد بهدف تمتين عمل أجهزة الوزارة وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي وبدعم مباشر من رئيس الوزراء.

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