2020/08/29 | 12:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن نادي الديوانية الرياضي عن تعاقده بشكل رسمي مع مغتربين اثنين في الولايات المتحدة الامريكية لتمثيل فريقه الكروي .



وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي وسائل إعلام محلية " بانه تم التعاقد مع لاعب الوسط روماريو كوركيس والظهير الايمن صفاء سعيد المغتربين في الولايات المتحدة الامريكية .



ي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الديوانية يتعاقد مع مغتربين اثنين في الولايات المتحدة الامريكية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الديوانية يتعاقد مع مغتربين اثنين في الولايات المتحدة الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).