سائرون تؤكد حضورها اجتماع منزل المالكي: وضعنا خطوطا عريضه للكاظمي  

2020/08/29 | 12:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اكد تحالف سائرون , السبت, حضوره اجتماع القوى السياسية الشيعية في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, مشيرا الى ان المجتمعين اكدوا الاستمرار باللقاءات وذلك لوضع خطوط عريضه لمسار الحكومة في المستقبل.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “تحالف سائرون حضر الاجتماعيين الأخيرين للقوى السياسية الشعية في منزلي رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.

وأضاف المسعودي، ان “القوى السياسية الشيعية تابعت عن كثب أداء حكومة الكاظمي وثبتت الأخطاء التي وقعت بها ولذلك استشعرت بوجوب تحديد تلك الأخطاء وتنبيه الكاظمي عليها”, مشيرا الى ان “القوى السياسية الشيعية قررت الاستمرار بعقد مثل تلك القاءات باستمرار لغرض وضع الخطوط العريضه لمسار الحكومة”.

وأوضح انه “ابلغنا الكاظمي بضرورة العمل على استتباب الاستقرار خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة فيها , إضافة الى ضرورة بناء علاقات متوازنة مع الجميع”.

وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق لـ/المعلومة/، عن تفاصيل اجتماع مشترك بين كتل الفتح وسائرون ودولة القانون مع الكاظمي في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيرا الى ان القوى السياسية الشيعية الثلاث خرجت بموقف موحد لتنفيذ مطالب المجتمعين خلال أسبوعين وبعكسه سيتم سحب الثقة عنه.



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