تضارب في أرقام محافظة بغداد حول “سعر الأمبير” لشهر أيلول… 3 آلاف ضائعة بين تصريحين!

2020/08/29 | 12:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حدد محافظ بغداد محمد جابر العطا اليوم السبت سعر الأمبير بالنسبة للمولدات الأهلية بخمسة آلاف دينار.

وقال العطا في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية إن المحافظة حددت سعر بيع الأمبير الواحد للمواطنينوالخاص بشهر آب الحالي بمبلغ خمسة آلاف دينار”.

وأضاف العطا أن “تسعيرة المولدات لشهر أيلول المقبل ستبقى بالمبلغ نفسه وهـو خمسة الاف ديـنـار، كـون قـرارمجلس الــــوزراء يتضمن صرف الوقود المـجاني لمدة شهرين”.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أعلنت محافظة بغداد عن قرار بأن يكون سعر الأمبير بالنسبة للتشغيل العادي من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (5) صباحاً (8) آلاف دينار، في حين سيكون سعر الأمبير بالنسبة للتشغيل الذهبي (24) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية (12) ألف دينار”.

وأشار البيان إلى أن”صلاحية رؤساء الوحدات الإدارية حددت بالسماح بزيادة (1000) ألف دينار فقط بالنسبة للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية”.

وكانت المحافظة قد حددت في تموز الماضي سعر الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية خمسة آلاف دينار للتي تعمل وفق نظام التشغيل العادي (من 12 ظهراً إلى 5 صباحاً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية)، فيما حدد السعر بثمانية آلاف دينار للتي تعمل وفق نظام التشغيل الذهبي (24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية).

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