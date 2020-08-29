بارزاني: عاشوراء فرصة لتوحید الصفوف ونبذ الخلافات

2020/08/29 | 12:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عدّ رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، السبت،، استذكار واقعة عاشوراء فرصة لتوحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة التحديات في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة بموقع تويتر اطلع عليها /المعلومة/، إن “استذکارنا لواقعة عاشوراء الاليمة والوقوف علی معانیها الإنسانية العمیقة من التضحية والاخلاص والقيم العليا، هي فرصة لاستلهام الدروس من أجل توحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة الأزمات والتحدیات”.

ودعا بارزاني إلى ضرورة “إیجاد الحلول الدستورية للمشاکل وصولاً بالعراق إلی الاستقرار والازدهار والحياة الكريمة”.



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