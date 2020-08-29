بارزاني يدعو لاستلهام العبر من واقعة عاشوراء لحل المشكلات في العراق

2020/08/29 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أن واقعة عاشوراء الأليمة، فرصة لاستلهام الدروس وإيجاد الحلول الدستورية للمشكلات في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة على “تويتر” ان “استذكارنا لواقعة عاشوراء الاليمة والوقوف علی معانیها الإنسانية العمیقة من التضحية والاخلاص والقيم العليا، هي فرصة لاستلهام الدروس من اجل توحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة الازمات والتحدیات وایجاد الحلول الدستورية للمشكلات وصولا بالعراق الی الاستقرار والازدهار والحياة الکريمة”.

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