شاهد: رسالة ورقية من طفل عراقي إلى “الله” تهز مواقع التواصل.. ماذا كتب بها؟

2020/08/29 | 12:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ورقية كتبت بيد طفل عراقي متوجها بها إلى “الله”، فيما لاقت الرسالة ردود فعل مختلفة وعاطفية.

وبحسب الرسالة التي رصدتها “يس عراق”، فإن الطفل عنون رسالته إلى الله باسم “الله أكبر”، فيما طلب منه “عندما اموت وادخل جنتك اريد ان يدخل معي الفقراء والاطفال الذين قتلوهم داعش”.

وطالب بأن “تدخل امه وشقيقته الجنة”، فيما طلب من الله أن “يرسل الملائكة لتأخذ الرسائل”.

شلونك الله واكبر!! pic.twitter.com/F3WaanHhu3

— Kutaiba Mahdi قتيبة مهدي (@KutaibaMahdi) August 28, 2020

واثارت رسالة الطفل الذي يدعى “حسوني” بحسب توقيعه في اخر الرسالة، ردود فعل عاطفية، لما تحمله الكلمات من بساطة وصدق بحسب ما وصف الطفل.

احدى الرسائل العفويه الى الله التي تحمل معاني الصدق والانسانيه لا يمكن لأي رجل دين وزاهد وعابد لله ليلآ ونهارآ ويحمل بقلبه ولو مقدار حبة قمح وفي قلبه خبث او حقد على اخيه يمكن ان يتصور ان دعائه مقبول وكل ما اوتي قبلها وبعدها هذه العبارات الجميله يجب أن تكون عبرة

— عناق معتق (@dw0s8KTvuSA3gwa) August 29, 2020

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