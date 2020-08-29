ترامب يعلق على استقالة رئيس الوزراء الياباني

2020/08/29 | 12:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عَبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن ’فائق احترامه’ لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وعن قلقه بشأن استقالة ’صديقه العظيم’ من منصبه لأسباب صحية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال الرئيس الأميركي، على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من تجمع انتخابي في نيو هامبشر، فجر السبت، "أريد أن أعبر عن فائق احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي، وهو صديق عظيم لي".

وأضاف ترمب الذي التقى آبي في مناسبات عدة منذ تسلمه السلطة عام 2016، "لقد كانت لدينا علاقة رائعة، وأنا أشعر باستياء شديد؛ لأن الرحيل صعب جداً عليه بالتأكيد".

وتابع ترمب، "إنه يحب بلاده كثيراً...



وليغادر، كما تعلمون، لا أستطيع وصف الأمر"، مؤكداً أن آبي رجل نبيل، لذلك أكن له احتراماً فائقاً".

وأعلن آبي أنه "يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقاً على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم".

وأشار آبي في مؤتمر صحافي إلى أنه "يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى"، وقال إنه "يشعر بأنه لم يعد قادراً على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء".

والتقى ترمب خلال ولايته الرئاسية، آبي، مرات عدة، وأشاد مسؤولون أميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة بين ترمب وشريكه في رياضة الغولف".

وقال دبلوماسي ياباني العام الماضي، إن وتيرة الاتصالات برهنت على «مستوى غير مسبوق من العلاقات الشخصية الوثيقة» بين الرجلين.

وأعلن ترمب في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن البلدين الحليفين قاما بخطوة كبيرة على طريق إبرام اتفاق تجاري جديد شامل، بعد عام من المفاوضات بين القوى الاقتصادية العالمية.

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