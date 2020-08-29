مصطفى علي: توقف المنافسات أثر سلبيا على اللاعبين

2020/08/29 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اوضح لاعب فريق الكهرباء مصطفى علي أن توقف المنافسات وتعطيل التدريبات الجماعية أثر بشكل كبير على المستوى البدني للاعبين.وقال علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن التوقف الطويل لاشك أنه يؤثر سلبيا على اندفاع اللاعبين وجاهزيتهم البدنية رغم محاولة أغلب اللاعبين الحفاظ على الجاهزية البدنية من خلال التدريبات المنفردة، لكن يبقى الفريق بحاجة إلى التدريبات الجماعية والمنافسات.وبين أن لاعبي الكهرباء متواصلون مع الجهاز الفني وخوض التدريبات الفردية وننتظر بشغف إعلان موعد التدريبات الجماعية للمباشرة بالتحضير للموسم المقبل.وأشار إلى أن فريق الكهرباء في الموسم الأخير قدم مستوى مميزا وتأهل لنهائي كأس العراق وفي الدوري حقق نتائج طيبة وبالتالي نطمح لمواصلة العطاء ليأخذ الكهرباء كموقع مميز في لائحة الدوري.يشار إلى أن فريق الكهرباء أكمل قائمة الفريق للموسم المقبل بعد إبرام عدد من الصفقات النوعية./انتهى

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