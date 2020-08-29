2020/08/29 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على ارهابيين يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش واخر هارب من سجن بوكا في بغداد.



وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بعملية مشتركة بين مديريتي استخبارات الانبار و بغداد تم إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الانبار.



ومن جانب آخر تم إلقاء القبض على ارهابي بعد التنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي وهو من عائلة إرهابية ولديه (٢) من اشقائه تم قتلهما أثناء عمليات التحرير./انتهى9

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