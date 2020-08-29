بغداد تخطط لـ

2020/08/29 | 12:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار العراق لطائرات الشبح سو-57، سيكون خياراً مكلفاً غير مبرر، وفق تعبير مجلة فوربس - صورة: فوربس

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