2020/08/29 | 12:40 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 أغسطس 2020 | 12:16 مساءً | عدد القراءات : 17

الموارد المائية تنتظر قرار رسمي لاستئناف العمل في سد مكحول

بغداد /..



اكدت وزارة الموارد المائية، انها بانتظار القرار الرسمي من الحكومة لاستئناف العمل بسد مكحول.

وقالت الوزارة ان "الوزارة بانتظار اصدار القرار الرسمي من الحكومة بأستئناف العمل في سد مكحول"، مبينة ان "العمل بالسد لن يبدأ من الصفر وانما استئناف لاعمال سبقت المباشرة بها ولازالت يمكن الاستفادة منها وهذا سيختصر علينا الكثير من الوقت والجهد".

واضافت ان "ساحة العمل ومواقع السكن والورش والمعامل مستملكة ويمكن استغلالها فورا عند استئناف العمل"، مشيرة الى ان "حفريات الجانب الايسر شبه منجزة وحفريات الجانب الايمن انجز قسم كبير منها".

واكدت الوزارة ان "ملاكات الوزارة التي تدربت على حفارات الجدار العازل لازال معظمهم في الخدمة وسيباشرون العمل مجددا حال وصول المعدات"، موضحة ان "نسبة الأضرار في الجسر الخدمي لا تتجاوز ٢٥% وسيمكن إصلاحه بوقت قصير".

وتابعت الوزارة ان "هياكل المجمع السكني قائمة ويمكن اكمالها خلال فترة قصيرة"، موضحة ان "المدرسة ومحطة الوقود والمرافق الخدمية الأخرى بحالة متوسطة ويمكن اعادة تأهيلها بسرعة.





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