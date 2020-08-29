العثور على نفق لداعش في خانقين

2020/08/29 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عثرت قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي، خلال عملية أمنية في مناطق نهر الوند ووادي قصب على نفق لداعش في خانقين بمحافظة ديالى.





واضافت هيئة الحشد في بيان إن "هذه العملية تأتي لتأمين المنطقة وسلامة المجالس الحسينية".

محمد المرسومي

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