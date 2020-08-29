بالصور.. افتتاح جسر في الانبار يمر عبر الخط الدولي السريع

2020/08/29 | 12:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أفتتح محافظ الانبار علي فرحان، اليوم السبت، الجسر الجرايشي الرابط بين منطقة البوفراج والبوذياب المار عبر الخط الدولي السريع ضمن مدينة الرمادي بحس ما ذكر بيان مقتضب لاعلام المحافظة.





محمد المرسومي

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