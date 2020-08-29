القبض على إرهابيين اثنين في بغداد وآخر هارب من سجن بوكا

2020/08/29 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

ألقت وكالة الاستخبارات اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش في بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه"من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ،وبعملية مشتركة بين مديريتي استخبارات الأنبار وبغداد ،تم إلقاء القبض على الإرهابيين الاثنين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد ،وهما من ضمن عصابة إرهابية تم القبض عليهما سابقاً يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الأنبار".

وأشار البيان إلى أن"القوات الأمنية وبالتنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد ،ألقت القبض على إرهابي آخر هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد ،وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ،وهو من عائلة إرهابية ،ولديه اثنان من أشقائه تم قتلهما في أثناء عمليات التحرير".

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