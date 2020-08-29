قائممقام سنجار: العمال الكردستاني يختطف أطفالا ونساء إيزيديات ويزجهم بسجون سرية

2020/08/29 | 12:43 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة اتهم قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محما خليل، اليوم السبت، حزب العمال الكردستاني، بممارسة اختطاف الأطفال والنساء الإيزيديات وزجهم في سجون سرية تابعة له.وقال خليل في بيان صحفي، إن "تواجد هذا الحزب في سنجار يؤدي إلى شرخ كبير في المجتمع السنجاري ويقف حائلا أمام ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكوناته، كما …

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