ابنة أخ ترامب تفضح المزيد من أسرار العائلة وتصف إيفانكا بـ

2020/08/29 | 12:53 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة كشفت ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس، وصفت فيها ابنته إيفانكا بأنها "نسخة مصغرة من دونالد".ونشرت ماري ترامب أمس الجمعة، محادثات مسجلة مع عمتها ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس، وهي قاضية فيدرالية أمريكية متقاعدة تبلغ من العمر 83 عاما، …

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