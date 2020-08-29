رئيس الامارات يصدر مرسوماً بالغاء قانون مقاطعة

2020/08/29 | 12:54 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة اصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع (إسرائيل)، ومن …

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