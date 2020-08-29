قصة كربلاء: مقاربة مختصرة في ضوء تحليل الخطاب - سعيد الجعفر

2020/08/29 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الجعفر حين نخضع مقتل الحسين الى منهج تحليل الخطاب وأداته الأهم علم النفس الاجتماعي نجد أن الموضوع تتقاسمه بؤرتان الأولى بدوية جزرية والثانية مدنية آرامية عراقية.



فمواضيع القوة الجسدية والشجاعة كما في شخصية العباس هي ثيمات بدوية كما أن موضوع الماء والعطش هو ليس سوى هاجس البدوي، حيث تتجاذبه نفسيا الصحراء من جهة والبحث عن الماء من جهة اخرى، حتى أن البدوي يعرف كل أماكن الآبار في الجزيرة، والبعير ككائن مركزي ......





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