2020/08/29 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، أن لديها خطوط إنتاجية متنوعة لتجميع السيارات محلياً.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي بحسب الوكالة الرسمية، إن الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات لديهاهناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تكشف عن خطوط إنتاجية متنوعة لتجميع السيارات محلياً المركز الخبري الوطني.

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