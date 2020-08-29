الخدمات النيابية تدعو لاحياء مزارع “المهندسين الزراعيين”: طوق نجاة لـ5 الاف مهندس

2020/08/29 | 12:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداددعت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، السبت، الى اعادة احياء مزارع المهندسين الزراعيين في البلاد، مشيرة إلى أنه يشكل طوق نجاة لأكثر من 5 الاف مهندس.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العراق يعاني من ارتفاع كبير ومقلق في معدلات البطالة لاصحاب الشهادات الجامعية ومنهم المهندسين الزراعيين الذين يمكن استثمار قدراتهم في منحهم اراض زراعية مستحصلة مع قروض مالية لدفعهم للانتاج الزراعي وفق برنامج معمول به في اغلب بلدان العالم”.واضافت عبد المطلب،ان” البرنامج يمثل طوق نجاة لاكثر من 5 الاف مهندس زراعي وربما اكثر يمثلون خريجي السنوات الماضية في كل المحافظات”.وأشارت إلى “ضرورة اعتماد بدائل عن التعيين الحكومي اذا لم تتوفر الدرجات الوظيفية والسعي الى تنمية اقتصادية من خلال استثمار ما لديها من قدرات خاصة الاراضي الزراعي ودفع المهندسين للعمل”.



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