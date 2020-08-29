صادقون النيابية: 3 إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها للرد على الانتهاكات التركية

2020/08/29 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت كتلة "صادقون" النيابية، السبت، عن ثلاثة إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها للرد على الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

وذكر النائب فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا غن آر تي، اليوم 29 آب 2020، ان "الحكومة مطالبة باتخاذ ثلاثة إجراءات، وهي إيقاف النشاط التجاري مع الجانب التركي، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، وسحب السفير العراقي من تركيا"، مبينا أن "تكرار الاعتداءات يجب أن يواجه من قبل الجانب العراقي بإجراءات دبلوماسية واقتصادية".

وأضاف الفتلاوي، أن"تكرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية انتهاك صارم، ويجب أن يكون هنالك رد فعل قوي من الحكومة والبرلمان"، لافتا إلى أن "كتلته طالبت أكثر من مرة بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة أحمد ملا طلال، قد أكد في وقت سابق رفض الحكومة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، حيث قال في بيان إن"القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين"، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

وبين أن"الحكومة العراقية سلمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".

جدير بالذكر ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، دعا في وقت سابق، القوات التركية إلى توضيح ملابسات ما وصفها بـ "الجريمة المدانة" ومحاسبة المتورطين حفاظا على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، وذلك بعد القصف التركي الأخير الذي استهدف منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية.

ر.إ

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